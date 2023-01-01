Максим Артамонов Пермский зоозащитник Семён Филипповский серьёзно пострадал от укусов собак Его отвезли на скорой, но от госпитализации он отказался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основатель пермского фонда помощи животным «Станция скорой помощи» Семён Филипповский серьёзно пострадал от укусов собак. Об этом сообщила в соцсетях президент фонда помощи животным Екатерина Фоминых. Инцидент произошёл днём 17 мая, запись была опубликована в ночь на 18 мая в группе «ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь» во «ВКонтакте».

«На данный момент у него [Семёна] сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а так же сломаны лучевые суставы. В связи с травмами, он не может находиться на Станции Скорой помощи», — написала женщина в группе, отметив, что более подробная информация будет позже.

Пост сопровождает видео, на котором видно, как Семёна Филипповского с перебинтованными руками на носилках заносят в автомобиль скорой помощи.

Объявлен сбор средств на срочную операцию зоозащитника.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, однако пользователи соцсетей сообщают инцидент произошел, когда Семён Филипповский выгуливал дога на территории станции помощи животным.

Фонд станции собирает средства на операцию зоозащитнику.

В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» рассказали, что в приёмном отделении больницы пациенту была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. В ведомстве отметили, что от госпитализации отказываются обычно при удовлетворительном состоянии.

Пермский фонд помощи животным был создан несколько лет назад. Он помогает животным, пострадавшим от жестокого обращения, при ДТП или пожарах.

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