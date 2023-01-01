Рузанна Баталинакорреспондент
Путеводитель по «Ночи музеев-2023» (0+)
Темой традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев» станет «История и истории»
В этот уикенд Пермский край вновь поддержит ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь музеев», во время которой музеи, галереи и другие культурные учреждения по всему региону предложат своим гостям особую программу и будут работать до позднего вечера. В афише – специальные события, тематические экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы и лекции для детей и взрослых.
Как всегда, часть музеев проводит свою «Ночь» накануне общей.
Так, 19 мая можно посетить Музей
истории Пермского округа в Кондратово, где с 18:00 до 23:00 будет проходить
квест-экскурсия по музею «Тайна музейного криптекса»
и мастер-классы «Народная игровая кукла», «Верховая набойка» и «Фетровая
игрушка на ручку».
Музей истории Пермского округа, д.
Кондратово, ул. Камская, 5б, 19 мая с 18:00 до 23:00
По традиции, на день
раньше общегородской проходит и «Ночь музеев и ботсада» в ПГНИУ. В программе –
семь авторских экскурсий по кампусу, подразделениям вуза и ботаническому саду, 10
экскурсий по музеям вуза (стартуют каждые полчаса или каждый час), игровая
комната, виртуальная экскурсия по старому тракту, виртуально-тактильная
ботаническая экскурсия, несколько мастерских на открытом воздухе, а в
завершение – концерт группы «Принцип KISS». Подробная программа – в
группе «ВКонтакте».
Кампус ПГНИУ, 19 мая, 17:00 – 22:00
Для Пермской
художественной галереи эта «Ночь музеев» будет последней в здании
Спасо-Преображенского собора. Залы постоянных экспозиций и временных выставок
будут открыты для посетителей с 15:00 до 23:00, события акции стартуют в 18:00.
В программе – экскурсии, посвящённые истории создания собора, в котором
Пермская галерея размещается с 1932 года; истории, посвящённые династии
купцов-пароходчиков Каменских и их наследию, а также связанные с произведениями
французской живописи, импрессионизма, авангарда, пермской деревянной
скульптуры, с жизнью и творчеством художников-маринистов и другие. Посетители
смогут принять участие в творческих мастерских: с 18:30 до 22:00 в «Гравёрной
мастерской» под руководством художника Данилы Куликова можно познакомиться с
техникой линогравюры и напечатать на станке открытку с изображением здания
галереи, а с 18:30 до 21:00 на мастер-классе «Собери галерею» создать виды
фасадов галереи в технике аппликации. Подробная афиша в группе галереи «ВКонтакте».
Пермская
художественная галерея, 20 мая с 15:00 до 23:00
В
этом году к акции «Ночь музеев» присоединились семь филиалов Пермского
краеведческого музея. Каждый подготовил особенную программу и ждёт гостей в
неурочное время. Подробное расписание событий на сайте музея https://museumperm.ru/event/854
Впервые
в акции участвует «Хохловка». В этот день с 17:00 на территории музея будет
работать интерактивная площадка с демонстрацией предметов крестьянского быта,
некоторые можно будет даже подержать в руках. Гости смогут примерить
традиционные костюмы, посетить экскурсию о нечистой силе «Были да былички»,
поиграть в этнографические игры.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», 20 мая с 17:00 до 22:00
В
Доме Мешкова «Ночь» начнётся с «Урока в древнерусской школе»: в 18:15 студия и
ансамбль духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» под руководством
Игоря Носкова проведёт занятие для взрослых и детей, участники которого
отправятся в Древнюю Русь, прикоснутся к древней певческой традиции, узнают о
крюковом знаменном пении и споют древние попевки. Также в программе творческие
мастер-классы, концерты и выставка карикатур Дмитрия Кононова, посвящённых
300-летию Перми.
Дом
Мешкова, 20 мая с 18:00 до 22:00
Участники
экскурсия «Однажды майским вечером...» (12+ от 13 лет) окунутся в атмосферу
рубежа XIX-ХХ веков в Перми: можно будет заглянуть на чашку чая к своим
«коротким знакомым», полюбоваться деталями старинного интерьера, послушать
магические звуки музыкальной шкатулки, рассмотреть безделушки на дамском
туалетном столике, поболтать о веяниях моды и помочь хозяйке собрать саквояж,
чемодан или корзинку для пикника. Гостям будут предложены чай и традиционные
для того времени лакомства.
Фондохранение
Пермского краеведческого музея, 20 мая в 13:00 и 16:00
В
Доме-музее Н.Г. Славянова будет работать семь площадок одновременно:
«Полуавтоматическая сварка», «Аргонодуговая сварка» и «Лазерная сварка» пройдут
на открытом воздухе на территории музея; «Ультразвуковой контроль сварных
соединений», «Рентгенографический контроль сварных соединений»,
«Визуально-измерительный контроль сварных соединений» и «Металлографическое
исследование сварных соединений» будут расположены в здании музея. Пусть
сложные специальные названия не пугают любителей музеев: все площадки
увлекательные и рассчитаны в том числе на школьников. Под руководством
профессионалов участники «Ночи музеев» смогут опробовать разные виды сварки и
познакомиться со способами определения дефектов в сварных соединениях.
Дом-музей
Н.Г. Славянова, 20 мая с 17:00 до 23:00
Детский
музейный центр приглашает гостей на программу «Про Льва, который стал
писателем, и всех-всех-всех». Посетители центра узнают, кем могли бы стать в
книжках Льва Давыдычева, смастерят динамическую игрушку тигра, льва или кота,
сделают шлем «лунатика», как у Ивана Семёнова, или шпионский пистолет, как в
романе «Руки вверх, или Враг №1», сыграют в настольные игры вместе с Лёлишной
из третьего подъезда и разгадают различные шифровки. В 16:00 будет показан
отрывок из мюзикла «Иван Семёнов: самое время мечтать», а в 20:00 пройдёт
творческая встреча с актёрами Пермского театра кукол.
Детский
музейный центр, 20 мая с 16:00 до 21:00
Юных
гостей ждут в Музее пермских древностей. В этот день с 17:30 во дворе музея
будут проводиться уличные игры, в 18:00 откроется игровая площадка для малышей
до пяти лет «Музеезаврики». Пройдут мастер-классы, хореографический перформанс
«Пермский период показывает…», экскурсия-спектакль об экспедиции за
Трогонтериевым слоном «Камни, кости и мечты. Живые истории» в полной темноте и
многое другое.
Музей
пермских древностей, 20 мая с 17:30 до 23:00
В
музее PERMM (12+) акция пройдёт под слоганом «Ничего сложного» и объединит
сразу два события – 14-й день рождения PERMM и финисаж масштабной персональной
выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина «Андрей Красулин.
Начала» (6+). Гости смогут посетить обзорную экскурсию по выставке, попробовать
себя в роли скульпторов на мастер-классе по моделированию абстрактных
скульптур, принять участие в мастерской по созданию абстрактного пейзажа и
сыграть в игру-аргументариум по работам Красулина с философом. Также в
программе – лекции Владимира Абашева
«Космос Мандельштама», Натальи Бересневой «Понимание и его границы в
искусстве», Владимира Береснева «О любви и нелюбви к чёрным квадратам».
Музей
современного искусства PERMM, 20 мая с 17:00 до 23:00
Музей
электротранспорта приглашает на экскурсии, посвящённые истории городского
транспорта и особенностях его работы в наши дни. Пермяки узнают историю трамвая
КТМ-1 и грузового троллейбуса КТГ-2, попробуют себя в роли их водителя,
ознакомятся с исторической схемой электротранспорта, отыщут «счастливый»
билетик, а также узнают об устройстве индукционной тарелки, которая до появления
современной системы навигации фиксировала прохождения контрольного пункта на
маршруте.
Музей
электротранспорта (ул. Уральская, 108А),
20 мая в 17:00, 19:00 и 21:00
В Центре городской
культуры поговорят на тему взросления: в 19:00 состоится открытый разговор с
клиническим психологом Юлией Соколовой «Взросление» (16+),
в 20:00 – вечер манифестов. Со своими историями выступят главный редактор
интернет-журнала «Звезда» Степан Хлопов, художница Любовь Шмыкова, продюсер
Данил Гурьянов и другие. С 11:00 до 23:00 можно будет увидеть выставку
«Девяностые детей» (18+), послушать музыку от диджеев, в 16:00 посетить лекцию
Олега Лейбовича про 1990-е и многое другое.
Центр
городской культуры, 20 мая с 11:00 до 23:00
Посетителей
зоопарка ждёт двухдневная
программа с показательными кормлениями животных, квест-прогулкой,
мастер-классами, экскурсией по ночному миру обитателей зоопарка и спектаклем. В
первый день, 20 мая, в зоопарке отметят
не только «Ночь музеев», но и Всемирный день пчёл – в 13:30 пройдёт
мастер-класс «Пчёлки», а в 14:30 – конкурс рисунков на асфальте «Жу-жу». Также
20 мая пройдут показательные кормления белых медведей и выдр. Программа 21 мая
ориентирована на тех, кому «Ночи музеев» не хватило, чтобы объять необъятное: в
этот день гости узнают о жизни ночных обитателей, смогут разгадать секреты зоопарка и многое
другое.
Пермский
зоопарк, 20 и 21 мая с 13:00 до 20:00
В Историческом парке «Россия
– моя история» «Ночь музеев» начнётся в 18:00 с работы творческих мастерских –
гости парка смогут смастерить из картона динамическую игрушку в виде известного
исторического персонажа. В программе акции также лекция Геннадия
Воженникова к 300-летию Перми (16+), экскурсия по выставке «Лаборатория
будущего» (12+), костюмированная экскурсия, музыкальная зарисовка «Основание
Перми» (12+) и в заключение – иллюзионное шоу Владимира Данилина (16+).
Исторический
парк «Россия – моя история. Пермь», 20 мая с 18:00 до 23:00
«Ночь музеев» в
Пермской Арт-резиденции начнётся в 15:00 с премьеры спектакля «Победа» (6+),
посвящённого великим победам России. Это специальный художественно-театральный
проект, созданный Пермской Арт-резиденцией и театром «Арлекин» в пространстве
новой выставки «О времени» (0+). В 16:20 программу «Ночи» продолжит творческая
встреча фотографа Лейлы Туркиной «Возвращение Севастополя». В 18:00 гостей ждёт
авторская экскурсия Юрия Лапшина, в 19:00 – мастер-класс по работе с керамикой,
а в 19:40 начнётся мастер-класс «Акварель – душа» от известного дизайнера и
художника Геннадия Сорокина. Автор покажет технологии работы с акварелью, а
именно – основные приёмы акварелистов в работе сухой кистью по мокрому и в
смешанной технике. Выставка, посвящённая 35-летию Пермского союза дизайнеров, в
этот день закрывается, «Ночь» станет её финисажем.
Пермская
Арт-резиденция, 20 мая с 15:00 до 21:30
В этом году к акции
присоединился Музей
роботов, который приглашает на бесплатные экскурсии (при покупке билета в
музей). Экскурсии будут посвящены истории индустрии технического искусства, к
которой относятся модели, представленные в выставочном зале.
Музей
роботов-трансформеров (ул. Чернышевского, 28), 20 мая в 12:00, 14:00, 16:00 и
18:00
В «Ретро-гараже» в
12:00 стартует викторина по ПДД для детей, в 15:00 и 18:00 состоится обзорная
экскурсия по музею, а в 20:00 – экскурсия об общественном транспорте в СССР. В
течение всего дня посетителей ждут фотовыставка «Пермский ретровояж» Виктора
Михалёва, галерея индустриальной живописи Кирилла Зибницкого «Холст. Масло.
Бензин», а также возможность сделать фото в салоне ГАЗ-1405 «Чайка».
Автомобильный
музей «Ретро-гараж», 20 мая с 12:00 до 00:00
Подробная программа «Ночи музеев» на сайте.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.