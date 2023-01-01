Рузанна Баталина корреспондент Путеводитель по «Ночи музеев-2023» (0+) Темой традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев» станет «История и истории» Поделиться Твитнуть

В этот уикенд Пермский край вновь поддержит ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь музеев», во время которой музеи, галереи и другие культурные учреждения по всему региону предложат своим гостям особую программу и будут работать до позднего вечера. В афише – специальные события, тематические экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы и лекции для детей и взрослых.

Как всегда, часть музеев проводит свою «Ночь» накануне общей.

Так, 19 мая можно посетить Музей истории Пермского округа в Кондратово, где с 18:00 до 23:00 будет проходить квест-экскурсия по музею «Тайна музейного криптекса» и мастер-классы «Народная игровая кукла», «Верховая набойка» и «Фетровая игрушка на ручку».

Музей истории Пермского округа, д. Кондратово, ул. Камская, 5б, 19 мая с 18:00 до 23:00

По традиции, на день раньше общегородской проходит и «Ночь музеев и ботсада» в ПГНИУ. В программе – семь авторских экскурсий по кампусу, подразделениям вуза и ботаническому саду, 10 экскурсий по музеям вуза (стартуют каждые полчаса или каждый час), игровая комната, виртуальная экскурсия по старому тракту, виртуально-тактильная ботаническая экскурсия, несколько мастерских на открытом воздухе, а в завершение – концерт группы «Принцип KISS». Подробная программа – в группе «ВКонтакте».

Кампус ПГНИУ, 19 мая, 17:00 – 22:00

Константин Долгановский

Для Пермской художественной галереи эта «Ночь музеев» будет последней в здании Спасо-Преображенского собора. Залы постоянных экспозиций и временных выставок будут открыты для посетителей с 15:00 до 23:00, события акции стартуют в 18:00. В программе – экскурсии, посвящённые истории создания собора, в котором Пермская галерея размещается с 1932 года; истории, посвящённые династии купцов-пароходчиков Каменских и их наследию, а также связанные с произведениями французской живописи, импрессионизма, авангарда, пермской деревянной скульптуры, с жизнью и творчеством художников-маринистов и другие. Посетители смогут принять участие в творческих мастерских: с 18:30 до 22:00 в «Гравёрной мастерской» под руководством художника Данилы Куликова можно познакомиться с техникой линогравюры и напечатать на станке открытку с изображением здания галереи, а с 18:30 до 21:00 на мастер-классе «Собери галерею» создать виды фасадов галереи в технике аппликации. Подробная афиша в группе галереи «ВКонтакте».

Пермская художественная галерея, 20 мая с 15:00 до 23:00

Пермская государственная художественная галерея

Константин Долгановский

В этом году к акции «Ночь музеев» присоединились семь филиалов Пермского краеведческого музея. Каждый подготовил особенную программу и ждёт гостей в неурочное время. Подробное расписание событий на сайте музея https://museumperm.ru/event/854

Впервые в акции участвует «Хохловка». В этот день с 17:00 на территории музея будет работать интерактивная площадка с демонстрацией предметов крестьянского быта, некоторые можно будет даже подержать в руках. Гости смогут примерить традиционные костюмы, посетить экскурсию о нечистой силе «Были да былички», поиграть в этнографические игры.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 20 мая с 17:00 до 22:00

В Доме Мешкова «Ночь» начнётся с «Урока в древнерусской школе»: в 18:15 студия и ансамбль духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» под руководством Игоря Носкова проведёт занятие для взрослых и детей, участники которого отправятся в Древнюю Русь, прикоснутся к древней певческой традиции, узнают о крюковом знаменном пении и споют древние попевки. Также в программе творческие мастер-классы, концерты и выставка карикатур Дмитрия Кононова, посвящённых 300-летию Перми.

Дом Мешкова, 20 мая с 18:00 до 22:00

Участники экскурсия «Однажды майским вечером...» (12+ от 13 лет) окунутся в атмосферу рубежа XIX-ХХ веков в Перми: можно будет заглянуть на чашку чая к своим «коротким знакомым», полюбоваться деталями старинного интерьера, послушать магические звуки музыкальной шкатулки, рассмотреть безделушки на дамском туалетном столике, поболтать о веяниях моды и помочь хозяйке собрать саквояж, чемодан или корзинку для пикника. Гостям будут предложены чай и традиционные для того времени лакомства.

Фондохранение Пермского краеведческого музея, 20 мая в 13:00 и 16:00

В Доме-музее Н.Г. Славянова будет работать семь площадок одновременно: «Полуавтоматическая сварка», «Аргонодуговая сварка» и «Лазерная сварка» пройдут на открытом воздухе на территории музея; «Ультразвуковой контроль сварных соединений», «Рентгенографический контроль сварных соединений», «Визуально-измерительный контроль сварных соединений» и «Металлографическое исследование сварных соединений» будут расположены в здании музея. Пусть сложные специальные названия не пугают любителей музеев: все площадки увлекательные и рассчитаны в том числе на школьников. Под руководством профессионалов участники «Ночи музеев» смогут опробовать разные виды сварки и познакомиться со способами определения дефектов в сварных соединениях.

Дом-музей Н.Г. Славянова, 20 мая с 17:00 до 23:00

Детский музейный центр приглашает гостей на программу «Про Льва, который стал писателем, и всех-всех-всех». Посетители центра узнают, кем могли бы стать в книжках Льва Давыдычева, смастерят динамическую игрушку тигра, льва или кота, сделают шлем «лунатика», как у Ивана Семёнова, или шпионский пистолет, как в романе «Руки вверх, или Враг №1», сыграют в настольные игры вместе с Лёлишной из третьего подъезда и разгадают различные шифровки. В 16:00 будет показан отрывок из мюзикла «Иван Семёнов: самое время мечтать», а в 20:00 пройдёт творческая встреча с актёрами Пермского театра кукол.

Детский музейный центр, 20 мая с 16:00 до 21:00

Юных гостей ждут в Музее пермских древностей. В этот день с 17:30 во дворе музея будут проводиться уличные игры, в 18:00 откроется игровая площадка для малышей до пяти лет «Музеезаврики». Пройдут мастер-классы, хореографический перформанс «Пермский период показывает…», экскурсия-спектакль об экспедиции за Трогонтериевым слоном «Камни, кости и мечты. Живые истории» в полной темноте и многое другое.

Музей пермских древностей, 20 мая с 17:30 до 23:00

В музее PERMM (12+) акция пройдёт под слоганом «Ничего сложного» и объединит сразу два события – 14-й день рождения PERMM и финисаж масштабной персональной выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина «Андрей Красулин. Начала» (6+). Гости смогут посетить обзорную экскурсию по выставке, попробовать себя в роли скульпторов на мастер-классе по моделированию абстрактных скульптур, принять участие в мастерской по созданию абстрактного пейзажа и сыграть в игру-аргументариум по работам Красулина с философом. Также в программе – лекции Владимира Абашева «Космос Мандельштама», Натальи Бересневой «Понимание и его границы в искусстве», Владимира Береснева «О любви и нелюбви к чёрным квадратам».

Музей современного искусства PERMM, 20 мая с 17:00 до 23:00

Музей электротранспорта приглашает на экскурсии, посвящённые истории городского транспорта и особенностях его работы в наши дни. Пермяки узнают историю трамвая КТМ-1 и грузового троллейбуса КТГ-2, попробуют себя в роли их водителя, ознакомятся с исторической схемой электротранспорта, отыщут «счастливый» билетик, а также узнают об устройстве индукционной тарелки, которая до появления современной системы навигации фиксировала прохождения контрольного пункта на маршруте.

Музей электротранспорта (ул. Уральская, 108А), 20 мая в 17:00, 19:00 и 21:00

В Центре городской культуры поговорят на тему взросления: в 19:00 состоится открытый разговор с клиническим психологом Юлией Соколовой «Взросление» (16+), в 20:00 – вечер манифестов. Со своими историями выступят главный редактор интернет-журнала «Звезда» Степан Хлопов, художница Любовь Шмыкова, продюсер Данил Гурьянов и другие. С 11:00 до 23:00 можно будет увидеть выставку «Девяностые детей» (18+), послушать музыку от диджеев, в 16:00 посетить лекцию Олега Лейбовича про 1990-е и многое другое.

Центр городской культуры, 20 мая с 11:00 до 23:00

Посетителей зоопарка ждёт двухдневная программа с показательными кормлениями животных, квест-прогулкой, мастер-классами, экскурсией по ночному миру обитателей зоопарка и спектаклем. В первый день, 20 мая, в зоопарке отметят не только «Ночь музеев», но и Всемирный день пчёл – в 13:30 пройдёт мастер-класс «Пчёлки», а в 14:30 – конкурс рисунков на асфальте «Жу-жу». Также 20 мая пройдут показательные кормления белых медведей и выдр. Программа 21 мая ориентирована на тех, кому «Ночи музеев» не хватило, чтобы объять необъятное: в этот день гости узнают о жизни ночных обитателей, смогут разгадать секреты зоопарка и многое другое.

Пермский зоопарк, 20 и 21 мая с 13:00 до 20:00

В Историческом парке «Россия – моя история» «Ночь музеев» начнётся в 18:00 с работы творческих мастерских – гости парка смогут смастерить из картона динамическую игрушку в виде известного исторического персонажа. В программе акции также лекция Геннадия Воженникова к 300-летию Перми (16+), экскурсия по выставке «Лаборатория будущего» (12+), костюмированная экскурсия, музыкальная зарисовка «Основание Перми» (12+) и в заключение – иллюзионное шоу Владимира Данилина (16+).

Исторический парк «Россия – моя история. Пермь», 20 мая с 18:00 до 23:00

«Ночь музеев» в Пермской Арт-резиденции начнётся в 15:00 с премьеры спектакля «Победа» (6+), посвящённого великим победам России. Это специальный художественно-театральный проект, созданный Пермской Арт-резиденцией и театром «Арлекин» в пространстве новой выставки «О времени» (0+). В 16:20 программу «Ночи» продолжит творческая встреча фотографа Лейлы Туркиной «Возвращение Севастополя». В 18:00 гостей ждёт авторская экскурсия Юрия Лапшина, в 19:00 – мастер-класс по работе с керамикой, а в 19:40 начнётся мастер-класс «Акварель – душа» от известного дизайнера и художника Геннадия Сорокина. Автор покажет технологии работы с акварелью, а именно – основные приёмы акварелистов в работе сухой кистью по мокрому и в смешанной технике. Выставка, посвящённая 35-летию Пермского союза дизайнеров, в этот день закрывается, «Ночь» станет её финисажем.

Пермская Арт-резиденция, 20 мая с 15:00 до 21:30

фото: пресс-служба Пермской Арт-резиденции

В этом году к акции присоединился Музей роботов, который приглашает на бесплатные экскурсии (при покупке билета в музей). Экскурсии будут посвящены истории индустрии технического искусства, к которой относятся модели, представленные в выставочном зале.

Музей роботов-трансформеров (ул. Чернышевского, 28), 20 мая в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

В «Ретро-гараже» в 12:00 стартует викторина по ПДД для детей, в 15:00 и 18:00 состоится обзорная экскурсия по музею, а в 20:00 – экскурсия об общественном транспорте в СССР. В течение всего дня посетителей ждут фотовыставка «Пермский ретровояж» Виктора Михалёва, галерея индустриальной живописи Кирилла Зибницкого «Холст. Масло. Бензин», а также возможность сделать фото в салоне ГАЗ-1405 «Чайка».

Автомобильный музей «Ретро-гараж», 20 мая с 12:00 до 00:00

Подробная программа «Ночи музеев» на сайте.

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