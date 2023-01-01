В Перми депутаты обсудили ремонт фасадов многоквартирных домов Работы завершены на 57 из 117 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству чиновники департамента ЖКХ администрации Перми отчитались о ходе выполнения работ по капремонту фасадов многоквартирных домов. В 2018 году Пермская городская дума установила расходное обстоятельство на финансовую поддержку капремонта фасадов МДК. Администрация Перми утвердила перечень из 117 зданий, а в 2019 году начались работы.

По словам начальника профильного департамента Станислава Баскакова, на сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы на 57 объектах.

«В период с 2019 по 2020 годы из бюджета Перми были и оплачены работы 12 фасадов многоквартирных домов на общую сумму 169 млн руб. В 2021 году работы на сумму 506 млн руб. исполнялись только за счёт бюджета Пермского края. Завершены 14 фасадов многоквартирных домов. В 2022 году оплата работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов осуществлялась из бюджета Пермского края в размере 408 млн руб. и из бюджета города Перми в размере 378 млн руб. Завершены работы по ремонту фасадов в 31 многоквартирном доме. Таким образом, с 2019 по 2022 годы завершены строительно-монтажные работы в 57 многоквартирных домах», — рассказал чиновник.

Баскаков пояснил, что в 2023 году запланировано завершение строительно-монтажных работ по капремонту фасадов в 65 домах, к 1 июня — в 43 многоквартирных домах и центральных и боковых фасадов в 17 домах.

На заседании комитета присутствовал представитель Фонд капремонта Пермского края, который также участвует в подготовке домов к юбилею города. Депутаты поинтересовались, сколько 2019 до 2022 годы было фактически отремонтировано домов и на какую сумму.

Заместитель руководителя фонда Анастасия Ахматова сообщила, что сейчас завершены работы на 38 многоквартирных домах.

«Всего в работе на весь период должно было быть 85 домов. Субсидия на сегодняшний день получена 507 млн руб. из запланированных 1,457 млрд. руб. На стадии покраски 34 многоквартирных дома, на девяти домах лицевые фасады уже покрашены и четыре дома на стадии приёмки», — ответила она.

Ахматова пояснила, что к 1 июля все работы по лицевым фасадам будут завершены. Она также отметила, что в фонде капремонта «надеются», что работы по всем остальным домам будут выполнены в этом году и не потребуют дополнительных субсидий.

Этот же вопрос о ремонте фасадов был поднят на заседании комитета по бюджету и налогам. Депутат Геннадий Сторожев похвалил чиновников за то, что дома ремонтируются и работа кипит, но задал вопрос о сроках: ремонт идёт уже три года, а план и факт не соответствуют друг другу. В свою очередь невыполненные работы по капремонту фасадов не дают установить архитектурную подсветку. То есть одна проблема переходит в другую.

Начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков ответил: это вызвано с тем обстоятельством, что фактически работа выполнена, но не предоставлена отчётность, то есть «техническими моментами».

«Давайте понимать, что де-юре дом готов к сдаче, когда предоставлены все документы. То есть мы принимаем дом, в частности, фонд капитального ремонта. Если замечаний нет, он приносит документы на оплату в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Де-факто дом работает, но мы не можем произвести оплату, поэтому здесь чисто технические моменты. То есть не вовремя приносят отчётную документацию, либо устраняют замечания, потом приносят», — сказал чиновник.

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