Максим Артамонов «Горзеленстрой» высадил в Перми около 3 тысяч саженцев десяти видов деревьев Депутатам думы рассказали об итогах работы учреждения за прошлый год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Созданному в прошлом году МКУ «Горзеленстрой» достаточно мощностей для озеленения всей территории Перми в рамках улично-дорожной сети. Об этом сообщил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Дмитрий Андреев во время заседания комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы.

Чиновник отчитался перед депутатами по итогам реализации муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» за 2022 год и рассказал о деятельности недавно созданного учреждения «Городское зелёное хозяйство» («Горзеленстрой»).

Один из первых вопросов по функционированию этой структуры задал депутат Николай Булатов. Он поинтересовался, достаточно ли мощности этого МКУ для озеленения всего города и какая часть посадочного материала привлекается со стороны.

«На сегодняшний день работа «Горзеленстроя» только строится. Мы сейчас в активной фазе набора сотрудников, каждую неделю по несколько человек принимаем. Ключевые задачи МКУ на этот год в рамках улично-дорожной сети — содержание тех саженцев, которые уже посажены в рамках восстановленной стоимости, это омолаживающая и санитарная обрезка взрослых деревьев, подкормка и необходимые агротехнические мероприятия. То есть в рамках улично-дорожной сети эти работы в этом году в полном объёме выполняет «Горзеленстрой». На это у нас мощностей хватает. Что касается парков и скверов, то здесь работы выполняются по заказу районных МКУ «Благоустройство», — ответил Андреев.

По его словам, «Горзеленстрой» на улицах города уже высаживает посадочный материал, но это пока не массовые посадки. Часть пересаживается из питомника Хмели, а часть закупается в рамках восстановительной стоимости.

«Первая посадка, которая прошла в прошлом году, это около 3 тыс. саженцев — более 10 пород деревьев. Самые крупные объёмы — липа сердцелистная, разные виды ивы, которые хорошо приживаются в перми, тополь пирамидальный, который не пушит. Из декоративных — яблони разных сортов, из хвойных — лиственница сибирская и кедр (сосна сибирская). В этом году мы ещё 1 тыс. досаживаем в питомники», — пояснил Андреев.

Он сослался на новый порядок озеленения города на территориях общего пользования, где представлен ассортимент растений, рекомендуемых к посадке в Перми. По словам начальника управления по экологии и природопользованию, это важный документ, который удалось утвердить весной 2023 года.

Во время обсуждения вопроса озеленения депутат Сергей Стенно предложил определять процент приживаемости высаженных деревьев.

«Много деревьев высажено, но они, предположим, не прижились. Планируется ли мониторить, что прижилось, а что нет?» — спросил депутат.

Дмитрий Андреев пояснил, что первая работа, которую начало учреждение «Горзеленстрой», — это мониторинг состояния зелёных насаждений в Перми.

«С начала прошлого года эта работа ведётся. Плюс районные МКУ в рамках гарантий этот мониторинг также осуществляют. Но мы понимаем, что по окончании гарантии эти деревья надо содержать. С этого года мы занимаемся не просто их содержанием, но и взяли их на баланс. Мы будем проводить анализ, по окончании года такая цифра будет, и мы сравним», — рассказал чиновник.

Муниципальное казённое учреждение «Городское зелёное хозяйство» («Горзеленстрой») было создано в Перми в феврале 2022 года. Оно управляет питомником, где выращиваются растения для высадки на улицах, в парках и скверах Перми. Весной и летом прошлого года были подготовлены поля и сопутствующая инфраструктура, а осенью начались первые высадки саженцев на доращивание.

В питомнике выращивается крупномерный посадочный материал, который адаптирован к природным условиям Пермского края. Планируется, что уже через пять лет в питомнике будут вырастать более 13 тыс. крупномеров в год.

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