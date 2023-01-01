Доля недовольных зарплатой жителей Пермского края за год выросла на 6% Три четверти работающих в Прикамье хотели бы за свой труд получать больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уже 75% опрошенных жителей Пермского края заявляют о недовольстве своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов по сравнению с данными за прошлый год выросла на 6 п.п.). Вполне устраивает уровень текущей заработной платы 25% работающих (в 2022 году доля таких ответов была такой же). Об этом сообщили в hh.ru.

Чаще прочих своей зарплатой довольны сотрудники сферы безопасности (35%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока среди врачей и фармацевтов (84%), работников сферы гостеприимства и общепита (80%) и юристов (76%).

Больше половины (54%) жителей Прикамья, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый шестой (17%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, каждый четвертый (25%) — на 20-40%.

Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока среди ИТ-специалистов (56%), работников науки, образования и юристов (по 54%).

В целом по стране довольны своей зарплатой 26% опрошенных, недовольны — 71%, 3% затруднились дать оценку.

Среди жителей регионов РФ больше всего довольных уровнем оплаты труда в Ханты-Мансийском автономном округе (38%), а недовольных — в Ярославской области (85%).

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