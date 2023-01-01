Алёна Бронникова Инвестрасходы бюджета Перми в 2022 году не исполнены по нескольким департаментам На низком уровне исполнены бюджетные ассигнования департаментами ЖКХ, дорог и благоустройства Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Исполнение бюджета Перми в 2022 году в части бюджетных инвестиций составило 92,8% от плана — 7,9 из 8,6 млрд руб. Отчёт за прошлый год на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 17 мая предоставила начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина.

Большинство функциональных органов исполнило годовой план. С показателем 100% вышли департаменты образования и имущественных отношений, комитет физкультуры и спорта. Немного отстали управления капитального строительства и жилищных отношений, их планы выполнены на 96,5 и 95,1% соответственно. Самый низкий уровень исполнения бюджетных инвестиций оказался у департаментов ЖКХ и дорог и благоустройства — 70,3 и 76,7% соответственно.

«Строительство в 2022 году осуществлялось в условиях роста цен на строительные материалы, а также необходимости корректировки решений из-за введённых санкций недружественных стран. Кроме того, в связи с высокими кредитными ставками мы применяли механизм выплаты авансов муниципальным контрактам для приобретения подрядчиками материалов или оборудования. При этом осуществлялось казначейское сопровождение всех авансов», — объяснила глава департамента финансов.

В целом на год было запланировано 63 объекта, из них 37 — на выполнение строительно-монтажных работ (СМР), разработка проектно-сметной документации по 21 (ПСД), приобретение в муниципальную собственность четырёх, а также изъятие одного объекта недвижимости.

Расходы департамента образования на 468 млн руб. ушли на строительство нового корпуса гимназии № 17, спортивных площадок у СОШ № 55 и «Школы бизнеса и предпринимательства» и на разработку ПСД на строительство спортивных площадок в школах № 76 и 83. Начались работы по возведению корпусов гимназии № 33 и школы дизайна «Точка», продолжена реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье» и здания школы по ул. Целинной. Разработано ПСД на строительство двух спортзалов при учреждениях среднего образования, за 74,3 млн руб. приобретено здание ДК им. Чехова.

В сфере управления жилищных отношений на расселение аварийного жилья ушло 3,3 млрд руб., благодаря чему 3587 человек получили новые, более комфортные квартиры. Общая площадь расселённого жилья составила 48,7 тыс. кв. м. Для детей-сирот была куплена 101 квартира на 297 млн руб. На средства федерального бюджета началось возведение трёх многоквартирных жилых домов в Индустриальном и Дзержинском районах. В эксплуатацию введены сети водоснабжения в м/р Гарцы, газоснабжения в м/р Язовая, пожарный водоём в м/р Субботино. Продолжились работы по реконструкции Дворца молодёжи и манежа «Спартак», ведётся строительство бассейна по ул. Гашкова.

По объектам благоустройства расходы департамента дорог в 2022 году составили 265 млн руб., всего 54% от плана. Невыполнение работ связано с длительной разработкой проекта строительства сетей освещения по ул. Петропавловской и с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ в сквере им. Павлика Морозова. В целом были построены 72 км сетей наружного освещения и скверы — по ул. Гашкова, 20, ул. Калгановской, 62 и ул. Яблочкова. На дорожные объекты выделен 761 млн руб. — 90% от плана. Расходы ушли на строительство дороги по ул. Сапфирной, на реконструкцию ул. Героев Хасана и участка ул. Карпинского между улицами Свиязева и Советской Армии. Разработан проект обновления ул. Плеханова и участка ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов. Расходы по устройству самотечного коллектора по бульвару Гагарина были реализованы полностью на сумму 51,3 млн руб. Строительство скважин для резервного водоснабжения и второго напорного коллектора КНС «Речник» из-за длительного получения лицензии на выполнение перенесено на 2023 и 2024 годы.

В целом отмечается увеличение объёма инвестсредств почти на 900 млн руб. (13%) по сравнению с 2021 годом. Более всего заметен рост расходов на расселение ветхого жилья — на 1,8 млрд руб. (70%). снижение трат наблюдается в дорожном строительстве после передачи части объектов на краевой уровень.

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