Променадную часть пермской набережной откроют в начале июня На откосе берегового укрепления сейчас проводится установка амфитеатра Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Александра Русанова

Променадную часть набережной Перми планируется сдать уже к началу июня. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Ленинского района Александр Русанов.

«Здесь уложена гранитная плитка, установлен бортовой камень и обустроена водоотводная система. На откосе берегового укрепления проводится установка амфитеатра с местами для сидения, которые выполнены в виде геометрических узоров», — написал чиновник.

Он также добавил, что в рамках ремонта транспортного кольца на Перми I проводится монтаж тротуарной плитки, фрезерование старого асфальта и укладка нового. Вдоль тротуаров высаживаются кустарники.

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