Утверждена дорожная карта создания студенческого кампуса в Камской долине Перми Академгородок возведут в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае утверждён план создания студенческого кампуса мирового уровня в Камской долине. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, документ согласован минобрнауки России и утвержден губернатором Дмитрием Махониным. Академгородок возведут в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Дорожная карта представляет собой детальный план и включает мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов, по проведению социально значимых и масштабных событий.

Студенческий кампус планируется расположить в правобережной части Перми. В нём разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом.

В марте сообщалось, что заключено концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса. Стоимость его создания оценивается в 28,6 млрд руб. Строительство должно начаться в 2024 году. Кампус должны ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.









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