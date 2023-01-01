Максим Артамонов В этом году на содержание и ремонт остановок в Перми потратят 65 млн рублей Чиновники также проанализируют случаи вандализма на новых павильонах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Содержание и ремонт городских остановочных павильонов в 2023 году обойдётся бюджету Перми в 65 млн руб. Такие данные привёл начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин, отчитываясь перед депутатами на заседании комитета по городскому хозяйству. Кроме того, пообещал он, чиновники проанализируют статистику случаев вандализма, когда горожане бьют стёкла на новых остановках.

В ходе заседания депутат Марк Коробов поинтересовался, какие суммы заложены на текущий ремонт остановок — замену стекла, полотна, пола, «чтобы мы были уверены, что в этом году будет чуть больше ремонтироваться, чем в прошлом году».

«По памяти сумму не назову, которая заложена именно на ремонт. В целом на содержание и ремонт всех остановок заложено порядка 65 млн руб.», — ответил Путин.

Депутат Роман Пономарёв обратил внимание, что от граждан есть постоянные обращения по поводу разбитых стёкол, и чтобы содержательно отвечать на вопросы, нужно понимать статистику по случаям вандализма.

«Есть ли у нас статистика по случаям вандализма? Как часто ломают? И увеличивается или снижается этот процент? Привыкли ли люди к стеклянным остановкам?» — спросил Пономарёв.

Анатолий Путин признал, что «случаи вандализма есть».

«Пока по динамике не могу сказать, потому что раньше полномочия были у районов, и они вели статистику таких инцидентов. Мы со своей стороны готовы её запросить, проанализировать и понять, куда мы движемся. В целом хочется отметить, что несмотря на то, что такие случаи присутствуют, они носят не массовых характер. Все мы знаем про теорию разбитых окон: если следить и поддерживать в надлежащем состоянии, то это стимулирует жителей более доброжелательно относиться к этому имуществу», — пояснил он.

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