Администрация Перми по требованию УФАС увеличила число мест под газетные киоски Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми исполнила требование УФАС и включило в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 28 дополнительных мест для киосков по реализации печатной продукции. Об этом рассказали в антимонопольном ведомтсве.

Предупреждение о необходимости увеличить количество мест под газетные киоски УФАС вынесло администрации города ещё в феврале 2023 года. Прежняя схема размещения НТО в городе включала 105 площадок под такие объекты, хотя по нормативом их должно было быть как минимум на 20 больше.

УФАС посчитало, что тем самым администрации Перми нарушает закон «О защите конкуренции» и побудило власти принять меры.





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