Алёна Бронникова На строительство причалов власти Прикамья готовы выделить до 34 млн рублей Минтуризма предложило новые меры поддержки развития отрасли Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Муниципалитеты Пермского края смогут в 2023 году получить субсидии на строительство причальной инфраструктуры и развитие туристских территорий. Соответствующее постановление власти региона приняли на заседании правительства 17 мая.

«В соответствии со стратегией туризма, у нас круизный туризм является одним из приоритетных. В прошлом году было осуществлено 175 судозаходов, в этом году предполагается на 20% больше, по данным администрации Камского бассейна внутренних водных путей. Туристов — более 35 тыс. человек. На создание причальной инфраструктуры вводится новая мера поддержки», — сообщает министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.

Субсидию по результатам конкурсного отбора могут получить интересные для туристов муниципалитеты, стоящие на берегу Камы. Её максимальный объём — не более 34,2 млн руб., при этом софинансирование из местного бюджета не должно быть менее 10%, для реализации проекта можно привлечь внебюджетные деньги. На полученные средства можно приобрести дебаркадер или изготовить модульный или стационарный причал.

Ещё один проект утверждает порядок предоставления субсидий на развитие туристских территорий. Муниципальные образования могут установить информационные конструкции, малые архитектурные формы и арт-объекты, некапитальные сооружения, санузлы. Мера также предоставляется по результатам конкурсного отбора. Максимальная сумма выделяемых средств — 8,9 млн руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что «Кама — одно из конкурентных преимуществ региона в части развития туризма». По этой причине проводится масштабная круизная реформа, благодаря которой в Прикамье развивается это направление, всё больше появляется теплоходов и гостей из других регионов.

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