В Перми утром 17 мая автомобильная пробка на Коммунальном мосту достигла 10 баллов На мостовом переходе возобновилось фрезерование дорожного полотна Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В центре Перми утром 17 мая вновь сложилась сложная дорожная обстановка, вызванная возобновившимся ремонтом проезжей части Коммунального моста. Рабочие после двухдневного перерыва приступили к фрезерованию дорожного покрытия на двух полосах из четырёх, поэтому движение транспорта снова организовано по одной полосе в каждом направлении.

По данным ТК «Рифей», в 7 часов утра на ул. Спешилова загруженность магистрали в сторону центра города оценивается в 10 баллов. Затор растянулся на 6,9 км — от ул. 1-й Красноборской до ул. Борцов Революции.

В настоящее время пробка сохраняется на ул. Спешилова от ул. Докучаева в сторону центра и на ул. Попова от ул. Екатерининской в сторону Закамска.

Общая дорожная ситуация в Перми на 10 часов оценивалась в 6 баллов.

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