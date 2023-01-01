В Перми может появиться Парк Героев труда Концепцию предложили представители «Мотовилихинских заводов» Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 мая, парк им. Свердлова и мемориальный комплекс с памятником Солдату-победителю в Мотовилихе посетил пермский мэр Алексей Дёмкин. «Красивое место. Но со временем, скажем прямо, оно обветшало», — написал по итогам поездки градоначальник в своём telegram-канале.

Он напомнил, что в апреле 2023 года парк был передан с баланса «Мотовилихинских заводов» на содержание району, а мемориал — Городскому центру охраны памятников.

«Наметили план обновления парка, — сообщил Дёмкин. — Первая задача — разработать концепцию, затем приступить к проектированию. Одна из идей, которую предложили представители завода — создать здесь парк Героев труда».

Мэр попросил пермяков высказать своё мнение об инициативе заводчан.

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