Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Старт продаж билетов на Дягилевский фестиваль вызвал ажиотаж На пике около семи тысяч человек пытались одновременно купить билеты Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Стартовала продажа билетов на события Дягилевского фестиваля. Продажи начались 16 мая в 14:00 по пермскому времени на сайте «Яндекс.Афиша» только для подписчиков программы «Яндекс плюс». В первый час продажи в telegram-канале фестиваля появилось около 200 комментариев примерно одинакового содержания: «сайт не грузится», «оплата не проходит» и т.п.

В чат неоднократно заходили с извинениями представители Яндекса: «Понимаем вас, правда. Как говорили ранее, ажиотаж на билеты большой, и система не успевает так же быстро обновлять информацию. Обновите страницу и попробуйте купить билеты вновь, пожалуйста. Уверены, что все смогут поймать свой билет и посетить фестиваль».

По сообщениям telegram-канала фестиваля, ажиотаж, который сегодня был на старте продаж, превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около семи тысяч человек пытались одновременно купить одни и те же билеты. В то же время, перекупщики атаковали продажи специальными программами, пытаясь автоматически забронировать залы за минуту. «Мы не уверены, что в России много событий, пользующихся таким спросом», – пишут администраторы telegram-канала.

Примерно через два часа оставшиеся на сайте билеты можно было приобрести уже спокойно. Сейчас в системе по-прежнему есть билеты на большинство событий, правда, частенько можно купить только самые дорогие места. Билеты будут появляться и в дальнейшем – возвращаться из брони.

По-прежнему доступен бесплатный пробный «Яндекс плюс» на 30 дней по промокоду DIAGHILEVFEST2023 по ссылке: https://vk.cc/co3oas.

Для тех, у кого нет «Яндекс плюса» и нет желания его приобретать, билеты станут доступны с 14:00 по пермскому времени 19 мая.

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