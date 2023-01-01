Раскрыты зарплаты руководителей трёх пермских вузов в 2022 году Самый высокий доход оказался у первого проректора ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Павел Блусь / фото: ВЕТТА

На сайтах ПГНИУ, ПГГПУ и ПГИК опубликованы данные о среднемесячных заработных платах руководителей вузов, их замов и главных бухгалтеров в 2022 году. Также опубликованы средние зарплаты сотрудников высших учебных заведений.

Так, экс-ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в прошлом году получал за свою работу в среднем 315 862 руб. в месяц, а первый проректор Павел Блусь — 334 575,6 руб. Средняя зарплата сотрудников вуза (без учёта доходов руководителей) в 2022 году составила 59,9 тыс. руб.

Ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров в 2022 году получал в месяц в среднем 299 986 руб., а проректор по образовательной деятельности и информатизации Лариса Лизунова — 247 734,5 руб. Средняя зарплата сотрудников вуза (без учёта доходов руководителей) — 66,1 тыс. руб.

Руководитель Пермского государственного института культуры (ПГИК) Людмила Дробышева-Разумовская зарабатывала в 2022 году ежемесячно по 245 210 руб., на втором месте — проректор по административно-хозяйственной деятельности Анатолий Логинов — 119 640 руб. Средняя зарплата сотрудников вуза (без учёта доходов руководителей) — 45,1 тыс. руб.





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