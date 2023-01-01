«Партийный десант» побывал на множестве объектов в территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Продолжает свою работу «Партийный десант». Депутаты от «Единой России» вместе с представителями местных администраций и общественниками проверяют ход работ на объектах, вошедших в Народную программу партии

В Кировском районе Перми 14 мая «Партийный десант», в составе которого были депутаты Пермской городской думы, Законодательного Собрания Пермского края, ТОС, Совет Молодёжи и администрация Кировского района приступил к инспектированию дворов, благоустройство которых пройдет в этом году. Одним из объектов благоустройства был двор по улице Адмирала Нахимова, 11. Как рассказал глава администрации района, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов, в районе стремятся максимально синхронизировать работы по благоустройству.

«Это нужно для того, чтобы не только отремонтировать двор, но и проезды, убрать бесхозяйственные объекты, проверить безопасность детской площадки и обсудить с подрядчиком сроки выполнения работ», — говорит Михаил Борисов.

В Губахе «Партийный десант» с участием представителей Думы Губахинского округа и главы округа Николая Лазейкина по обращению депутата округа №14 Ольги Еске посетила дворы домов №4 и №4В по проспекту Свердлова. Ольга Еске обратила внимание представителей администрации на контейнерную площадку: вокруг свалка строительного мусора и веток, которая не убирается с прошлого года. Глава округа Николай Лазейкин взял этот вопрос на контроль и пообещал, что территория в ближайшее время будет убрана. Глава администрации пообещал разобраться и с пустующим уже несколько лет павильоном неподалёку от этих домов: территория вокруг него ежегодно зарастает борщевиком, так как за ней никто не следит.

Также в Губахе председатель Думы округа Константин Поролло, депутаты Ольга Еске и Александр Кузьмин вместе с главой округа Николаем Лазейкиным проверили ход работ по оборудованию тротуаров в Губахе. Всего в 2023 году в Губахе планируется оборудовать 16 новых тротуаров, часть из них в асфальтовом исполнении, а часть выложить тротуарной плиткой. Наконец, губахинские «десантники» оценили ход работ по оборудованию новой спортивной площадки на территории парка им. Гагарина.

В Кочёвском муниципальном округе 11 мая «Партийный десант», в который вошли представители местного отделения партии «Единая Россия», совместно с директором МБУ «Кочевский ЖКХ» Анатолием Мининым проверили ход работ по модернизации и приведение в нормативное состояние почтового отделения в селе. Юксеево. Работы ведутся по графику, осталось поставить решётки на окна, сделать откосы, и почтовое отделение будет готово принимать своих клиентов.

В деревне Лягаево «десантники» проверили реализацию проекта инициативного бюджетирования — благоустройство парка культуры и отдыха им. Минина. В группу десанта вошли исполнительный секретарь местного партии «Единая Россия» Валентина Аганина, депутат Думы Кочёвского округа Людмила Светлакова, представители администрации и подрядчика. Сейчас в парке сделано ограждение по периметру, готовят земельный участок для размещения тротуар, устанавливаются скамейки. Срок окончания работ — 31 сентября этого года.

В этом же составе «Партийный десант» проверил ход подготовительных работ на участке дороги село Кочёво — деревня Шаньшерово протяженностью около 1,5 км. Здесь готовят покрытие к укладке песчано-гравийной смеси, сделаны откосы с очисткой от кустарников. Срок окончания работ — 30 сентября 2023 года.

В Соликамском городском округе 11 мая «Партийный десант» принял участие в проверке по реализации проекта инициативного бюджетирования «Обустройство территории клуба посёлка Тюлькино». Члены местного отделения партии, депутаты Законодательного собрания Пермского края, представители общественности и администрации Соликамского городского округа, местного отделения МГЕР Соликамского городского округа убедились: на территории установлено металлическое ограждение, летняя концертная площадка, конструкция сцены, скамейки. В результате создано уютное общественное пространство и условия для культурного отдыха, проведения концертов, театральных постановок, фестивалей и общения для жителей посёлка.

Ранее по инициативе депутата Законодательного Собрания Пермского края Вагаршака Сарксяна «Партийный десант» проверил реализацию проекта в Юсьвинской библиотеке. Юсьвинская детская библиотека в числе шести муниципальных библиотек Пермского края стала победителем конкурсного отбора на предоставление средств из краевого бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году. Составлен дизайн-проект и проведен ремонт входной группы здания Юсьвинской библиотеки. Осенью этого года жителей округа ожидают комфортные зоны с современным дизайном, доступ к ведущим российским информационным ресурсам, новое мультимедийное оборудование, творческие встречи и книжные премьеры, занятия в обучающих семинарах и мастер-классах и многое другое.

«Основная задача такой модернизации — это увеличение количества посетителей библиотеки. Уверен, что в результате модернизации библиотека стала центром культурного притяжения и универсальным пространством для общения людей разного возраста», — считает Вагаршак Сарксян.

Также «Партийный десант» проверил ход работа по капитальному ремонту помещения ФАПа в селе Пыскор, строящийся новый стадион в Верещагино, благоустройство дворовых территорий в Добрянке, ремонт ул. Революции в посёлке Полазна Добрянского городского округа и провели контроль ремонта спортзала и санузлов в Карагайской школе №2.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители партии «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в муниципалитетах, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественности.

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