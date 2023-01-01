Стартовал юбилейный спортивно-туристский лагерь «Туриада» Поделиться Твитнуть

В лагере «Туриада» принимают участие более 700 жителей регионов ПФО и представителей иностранных государств, в том числе 40 человек — от Пермского края.

«Туриада» — это формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется ежегодно при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.

Как рассказали организаторы, в этом году на площадке лагеря собрались более 700 представителей из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Среди гостей юбилейного лагеря — иностранные спортсмены, представители Республик Узбекистан, Казахстан и Беларусь. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

Напомним, в составе команды Пермского края — спортсмены из Пермского и Нытвенского округов, а также из Чайковского и Березников. Прикамье представляют два мастера спорта: Полина Плеханова в водной дистанции и Кристина Белоногова — в пешеходной. Помимо этого, в делегации 11 кандидатов в мастера спорта.

В торжественной церемонии открытия «Туриады» принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Открывая лагерь, он поприветствовал участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и поблагодарил Правительство Саратовской области за ежегодный высокий уровень в проведении «Туриады».

«За прошедшие годы лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой для развития спортивного туризма в Приволжье. Объединяющий формат «Туриады» создает возможности для профессионального и личностного роста его участников, дарит множество положительных эмоций и способствует формированию товарищеских отношений молодежи не только на межрегиональном, но и уже второй год подряд — на международном уровне. Отдельные слова благодарности саратовцам и руководству региона за многолетнюю поддержку «Туриады». Ежегодно вы вкладываете не только силы и средства в подготовку лагеря, но и душу», — сказал Олег Машковцев.

Торжественное закрытие юбилейного спортивно-туристского лагеря состоится 18 мая. Участие в нем примет полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В этот день пройдет командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на «Кубок ПФО», «Кубок Дружбы», а также будет высажена аллея в честь десятилетия «Туриады».

Победители и призеры «Туриады-2023» смогут принять участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

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