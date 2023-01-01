Алёна Бронникова В Перми планы по строительству пришкольных площадок перенесены на 2023 год Задержка связана с заменой импортного оборудования Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Депутаты Пермской городской думы на заседаниях комитетов по экономическому развитию и социальной политике обсудили результаты реализации муниципальных программ в сфере дошкольного и среднего образования за 2022 год. Большая часть направлений была исполнена более чем на 90%.

Так, в прошлом году в четырёх общеобразовательных учреждениях был проведён капитальный ремонт — в СОШ № 22, 77 и 93 и в химико-технологической школе «СинТез». В последней был сдан в эксплуатацию новый корпус на 1100 учеников. Также было построено новое здание гимназии № 17 на 550 учеников. Тем самым план по введению 1650 новых мест в школах был выполнен полностью.

Кроме того, при школах строятся новые спортивные площадки. Каждый год в план закладывается два объекта. По словам начальника департамента образования Перми Анны Деменевой, в 2022 году не был сдан ни один из этих объектов, их строительство перенесено на 2023 год. Часть выделенных из бюджета денег сохранилась, часть возвращена по причине замены материалов и, соответственно, снижения стоимости объектов. С учётом невыполненного в 2022 году плана, в текущем году будут сданы четыре объекта.

«При реализации проекта по строительству спортивных площадок возникли затруднения. Мы приняли участие в привлечении инвестиций от вышестоящих бюджетов, но потребовались корректировки проектов в связи с исключением оборудования импортных производителей. Было принято решение об изменении срока реализации. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году по проектам СОШ № 55 и «Школы бизнеса и предпринимательства», — сообщила глава департамента образования.

В прошлом году не был выполнен план и по введению новых мест в дошкольных учреждениях, его исполнение составило 58,9%. По программе развития сети образовательных организаций в 2022 году должно было быть создано 650 мест, но по вине застройщиков введено всего 383. Из них 350 — в детском саду «Эрудит» на ул. Сапфирной и 33 — на территории ЖК «Маасдам» на ул. Теплогорской. За счёт предоставления грантов частные детские сады смогли открыть 432 новых места. При этом, согласно докладу замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, местами в детских садах оказались обеспечены все дошкольники на 100%. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 95,1% от общего числа детей в возрасте до восьми лет.

Финансирование программы осуществляется из городского, краевого и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Освоение планового объёма программы за год составило 91,4%, средства были выделены в размере 2,8 млрд руб., исполнен он был на 2,6 млрд руб. Деньги, выделенные из бюджетов Российской Федерации и Пермского края, были освоены полностью, из бюджета Перми — на 95,5%.

Анна Деменева отметила, что основным показателем эффективности работы является количество созданных мест в школах и детских садах.

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