В краже более тонны металла обвиняется 14-летний пермяк Его подельником стал 22-летний юноша Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Двое жителей Пермского муниципального округа 14 и 22 лет обвиняются в краже более тонны металлических изделий. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ноябре прошлого года молодые люди договорились совместно поискать металлолом. Через дощатый забор одного из дачных участков в Сылвенском сельском поселении они увидели много металлических изделий. Проникнув на чужую территорию, злоумышленники перетаскали металлолом к забору, а потом воспользовались платной услугой перевозки грузов и отвезли 634 кг металла в пункт приёма. Полученные деньги злоумышленники поделили и потратили на собственные нужды.

Через неделю обвиняемые вновь вышли на поиски и, действуя по отработанной схеме, вывезли с другого дачного участка 300 кг металлических изделий.

Полицейскими установлен ещё один эпизод кражи, которую 14-летний обвиняемый совершил в сентябре прошлого года, когда прогуливался по берегу Сылвы. Заметив гараж, закрытый на болт, он проник внутрь и похитил 250 кг железа. Вывезти краденное в пункт приёма металлолома ему помог знакомый, у которого имелся грузовой автомобиль.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.





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