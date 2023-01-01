Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Перми превысила 90 тысяч рублей Рост за месяц составил 3% Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми за апрель 2023 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 3,1%, составив 90 086 руб., средняя же цена «вторичных» квартир подросла на 1%, до 4,681 млн руб. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

По их наблюдениям, вопреки прогнозам, цены на вторичную недвижимость в российских городах в целом не только не падают, но даже растут. «Мёртвый сезон» на рынке, похоже, кончился, и сделок в апреле стало больше, чем зимой.

В апреле в 60 городах из исследованных 70-ти цена квадратного метра квартир выросла, в 9-ти упала, в одном осталась без изменений.

Самый большой рост показали Чебоксары (+7,7%), Киров (+7,2%) и Челябинск (+6,6%). Снижение произошло в Махачкале (—3,4%), Калининграде (—1,7%) и Ленинградской области (—1%). В Москве «квадрат» подорожал на 0,7%, до 300 002 руб., в Санкт-Петербурге — на 0,2%, до 187 280 руб. В среднем по всем городам цены увеличились на 1,8%, до 100 549 руб./кв. м.

Если брать общую цену квартиры, а не квадратного метра, то и тут динамика схожая. В 54 городах она выросла, в 16 упала.

Наиболее заметное подорожание произошло в Кирове (+8,6%), Магнитогорске (+7,6%) и Симферополе (+7,6%). Больше всего подешевела средняя квартира в Самаре (—4,2%), Владивостоке (—3,4%) и Махачкале (—3,2%). В Москве среднее предложение подорожало в апреле на 2,5%, до 16,9 млн руб., в Петербурге — на 2,1%, до 10,4 млн руб.

«В среднем по больнице» за истекший месяц лот вырос в цене на 1,5%, почти до 5,4 млн руб.

«Росту цен способствовал целый комплекс факторов: это и активизация рынка, и девальвация рубля в апреле, и переток спроса с «первички», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек, цены на которые взлетели в последние годы, и обратили внимание на «вторичку», которая и дешевле, и предоставляет возможность поторговаться, получить скидку».

Что касается прогнозов, то, говорят специалисты, многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на «вторичку» и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет, то возможно некоторое падение.

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