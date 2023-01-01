Максим Артамонов Отделение Российского исторического общества в Прикамье возглавит Александр Черных Поделиться Твитнуть

Александр Черных / Фото: Исторический парк «Россия — моя история»

В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) состоялось учредительное заседание Совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Прикамье. На пост председателя Совета реготделения была выдвинута кандидатура члена-корреспондент РАН, доктора исторических наук, профессора, директора Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессора кафедры отечественной и всеобщей истории и археологии ПГГПУ Александра Черных. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Александр Черных родился в 1973 году в Чернушинском районе. В 1996 году окончил исторический факультет ПГУ, а в 1999-м под руководством Георгия Чагина защитил кандидатскую диссертацию «Этнокультурная история Южного Прикамья: по материалам традиционной календарной обрядности конца XIX — начала XX вв.».

В 2008 году учёный защитил докторскую на тему «Традиционная календарная обрядность русских Прикамья в конце XIX — середине XX вв. (региональный аспект праздничной культуры)». Область научных интересов — исследование этнокультурной истории Урала, комплексов традиционной культуры народов региона, современные этнические процессы.

Черных является членом Учёного совета Пермского краеведческого музея; входит в состав Координационного совета по национальным вопросам администрации губернатора Пермского края.

В ноябре 2020 года он получил премию «Гордость нации» (вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России). Среди заслуг учёного жюри выделило вклад в изучение культурного наследия народов России, его популяризацию и интеграцию в образовательный процесс на вузовском уровне. Сообщалось, что учёный сыграл важную роль в разработке Федеральной системы этнического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.

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