«Уралхим» оценил проекты программы «Сириус. Лето» Поделиться Твитнуть

«Уралхим» выступил индустриальным партнером Всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект» — 2022/2023 в Пермском крае. Итоги вовлечения учащихся в решение технологических задач бизнеса подведены 11 мая в ГБОУ «Академия первых».

«Уралхим» предложил исследовательским командам школьников решить три актуальных для производства вопроса. Это снижение углеродного следа при выпуске минеральных удобрений, отслеживание пропусков газообразных сред в трубопроводах и разработка онлайн-тренажера для прохождения собеседования при трудоустройстве на предприятие. Старшеклассники из школы №109, Лицея №2, гимназии №17 г. Перми и череповецкого Лицея «АМТЭК» под руководством студентов-наставников, а также экспертов из филиалов «ПМУ» и «Азот» предложили пять вариантов решения этих трех задач.

Команды учащихся особенно заинтересовались темой повышения углеродной нейтральности производства. Было предложено сразу три идеи по использованию лишнего углекислого газа в качестве сырья для изготовления продуктов: формиата калия, сажи и сверхкритического флюида СО 2. Исследовательские группы проработали техническую часть проектов и просчитали материальный баланс новых линий производства.

Михаил Треногин, ведущий специалист по технологии отдела реконструкции и модернизации филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», эксперт программы «Сириус. Лето»:

В рамках ESG-стратегии «Уралхим» ищет способы повышения углеродной нейтральности производства минеральных удобрений. Исследовательские группы провели сложную работу. Ведь если бы из углекислого газа было легко что-то произвести, то не было бы глобальной проблемы снижения его выбросов в атмосферу. Тем не менее, ребята справились с поставленной задачей: не только подобрали решение экологической проблемы, но и предложили расширить продуктовую линейку предприятия.

Команда, выбравшая задачу по созданию онлайн-тренажера прохождения собеседований, разработала мобильное приложение. Оно предназначено для школьников и студентов, которые рассматривают «Уралхим» в качестве будущего работодателя и хотели бы успешно пройти собеседование при трудоустройстве. Группа, исследовавшая индикацию пропусков в трубопроводах производства аммиака, представила обзор самых современных технических решений в этой области.

Мария Момотюк, менеджер по образовательным проектам АО «ОХК «Уралхим»:

Участие в таких программах позволяет создать реальную модель командной работы, привлекает школьников и студентов к решению производственных задач. Защита всех проектов произвела очень хорошее впечатление глубиной проработки тем и практической значимостью работ.

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