В Пермском крае остановлены поиску 24-летнего жителя Краснокамска Молодого человека искали трое суток Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прекращены поиски 24-летнего жителя Краснокамска, волонтёры попросили снять репосты о его розыске.

Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59», молодого человека нашли живым. Обстоятельства обнаружения мужчины не разглашаются.

Волонтёры поблагодарили пермяков за оказанную помощь. Напомним, краснокамца искали трое суток: 13 мая он ушёл из дома и перестал выходить на связь.

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