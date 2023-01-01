В Пермском крае остановлены поиску 24-летнего жителя Краснокамска
Молодого человека искали трое суток
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В Пермском крае прекращены поиски 24-летнего жителя Краснокамска, волонтёры попросили снять репосты о его розыске.
Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59», молодого человека нашли живым. Обстоятельства обнаружения мужчины не разглашаются.
Волонтёры поблагодарили пермяков за оказанную помощь. Напомним, краснокамца искали трое суток: 13 мая он ушёл из дома и перестал выходить на связь.
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