Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» выиграли первый полуфинальный матч
Первый полуфинальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги между гандбольными клубами «Пермские медведи» и «Виктор» состоялся в понедельник в пермском СК им. Сухарева. Итог поединка 43:31 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Юрий Семёнов — нападающий пермской команды забросил 12 мячей.
Таким образом, «Пермские медведи» сделали весомую заявку на выход в финал плей-офф чемпионата. Ответный матч состоится 19 мая в Ставрополе.
Напомним, в регулярном чемпионате «Виктор» занял второе место, а «Пермские медведи» были третьими.
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