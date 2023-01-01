Андрей Стрельцов «Пермские медведи» выиграли первый полуфинальный матч Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Первый полуфинальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги между гандбольными клубами «Пермские медведи» и «Виктор» состоялся в понедельник в пермском СК им. Сухарева. ​ Итог поединка 43:31 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Юрий Семёнов — нападающий пермской команды забросил 12 мячей.

Таким образом, ​«Пермские медведи» сделали весомую заявку на выход в финал плей-офф чемпионата. ​Ответный матч состоится 19 мая в Ставрополе.

Напомним, в регулярном чемпионате «Виктор» занял второе место, а «Пермские медведи» были третьими.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.