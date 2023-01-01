Максим Артамонов Жителям предложили выбрать дизайн-проект набережной в Краснокамске Голосование проводится до 31 мая Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Краснокамске в 2023 году планируется приступить к реализации проекта «Набережная стихий», который предполагает благоустройство береговой линии Камы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Проект стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России в 2022 году.

Определить будущий внешний вид объекта могут сами жители, приняв участие во всероссийском голосовании. Оно проводится до 31 мая. Выбор можно сделать из двух дизайн-проектов.

Проект преображения набережной состоит из двух этапов. В рамках первого в этом году планируется обустройство пешеходных дорожек, установка беседок, смотровых балконов и амфитеатра. Также здесь появятся места для активного отдыха.

Второй этап предполагает установку беседок, детских игровых городков и качелей для всех возрастов, внешний вид которых как раз и смогут выбрать сами жители.

Чиновники также обещают начать в Краснокамске реализацию второго этапа благоустройства сквера им. Бажова. До конца года специалисты должны установить здесь малые архитектурные формы, организовать освещение и видеонаблюдение, провести озеленение.

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