Максим Артамонов За полмесяца работы мобильный пункт диспансеризации в Перми посетили 29 человек Пункт работает в ТРЦ «Планета» каждый день, кроме воскресенья Поделиться Твитнуть

В Перми с 27 апреля работает мобильный пункт диспансеризации. Он расположен в ТРЦ «Планета» (рядом с выходом № 1). Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, за время работы пункта диспансеризацию в нём прошли 29 пермяков.

В ведомстве напомнили, что пункт решено было открыть для удобства горожан. Здесь можно пройти диагностику любой житель города в рамках диспансеризации взрослого населения, углубленной диспансеризации и профосмотров. Приём ведут сотрудники Городской клинической поликлиники № 2.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 13:00. Выходной — воскресенье.

Для того, чтобы пройти первый этап диспансеризации, напоминают медики, нужно прийти натощак (с момента последнего употребления пищи должно пройти не менее трёх часов) для сдачи крови.

Если возраст человека 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет, то необходимо взять с собой биоматериал (кал) в контейнере для анализа на скрытую кровь.

Женщинам необходимо быть готовыми к гинекологическому осмотру.

При себе нужно также иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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