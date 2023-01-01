Алёна Бронникова В Перми подросток совершал покупки с помощью чужой банковской карты Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 15-летнего подростка подозревают в краже денежных средств со счёта банковской карты. Информация появилась на сайте краевого Следственного комитета.

По информации пресс-службы ведомства, в апреле 2023 года мальчик нашёл рядом с остановочным комплексом банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Он решил воспользоваться ей и совершил покупки в разных магазинах на сумму свыше 8 тыс. руб.

В настоящее время органами Дзержинского отдела проводится комплекс следственных действий на сбор и закрепление доказательств вины подростка. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта).

В марте суд Соликамска вынес приговор 27-летней женщине по аналогичной статье. Когда она лежала в больнице со своим ребёнком, заметила, что соседке по палате на банковский счёт были зачислены детские пособия. Втайне молодая мать перевела на свой личный счёт чужие деньги и потратила их на ставки в онлайн-казино.





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