В Перми 22 мая запретят продажу алкоголя Ограничения вводятся в связи с проведением в школах «Последних звонков» Поделиться Твитнуть

В понедельник, 22 мая, в Перми, в связи с проведением для учащихся 9 и 11 классов «Последних звонков», будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10 ноября 2011 года, в день «Последних звонков» на территории Перми всегда вводится такое ограничение.

Нарушителей запрета ждут штрафы: для должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб., для юридических — от 100 до 300 тыс. руб.





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