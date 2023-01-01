Менеджер торговой фирмы из Соликамска присвоила более 2 миллионов рублей Женщина хотела расплатиться с личным микрозаймом Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Соликамске Пермского края следователи МВД окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении денег.

Работая менеджером торговой компании, специализирующейся на продаже стройматериалов, она придумала и реализовала преступную схему по реализации товара и присвоению денежных средств, принадлежащих фирме. В течение года женщина вносила изменения в бухгалтерские документы и программы, провела более 50 незаконных операций, в результате чего на счетах фирмы сформировалась недостача в размере 2,2 млн руб. Эти деньги она присвоила себе.

Преступницу вычислили в мае прошлого года, когда по указанию руководителя в компании прошла большая ревизия.

Изначально злоумышленница отрицала свою причастность к содеянному и обвиняла коллег в подлоге. Однако следствие доказало вину фигурантки, и тогда менеджер призналась, что за счёт фирмы хотела закрыть свой долг перед микрофинансовой организацией, где брала займы.

Причинённый материальный ущерб обвиняемая не возместила. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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