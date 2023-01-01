Максим Артамонов В Пермском крае пропал 24-летний житель Краснокамска в красной толстовке В последний раз его видели 13 мая Поделиться Твитнуть

В Краснокамске волонтёры объявили о поисках пропавшего без вести 24-летнего Никиты Матвеева. Последний раз его видели 13 мая на ул. Энтузиастов в Краснокамске. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59» ВКонтакте.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого сложения, светлые волосы. Был одет в красную толстовку и серые спортивные штаны.

Сейчас его ищут полиция и волонтёры.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении этого мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 8-912-880-41-60 — волонтёры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.