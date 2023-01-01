Елена Синица Пермский край занял 19-е место в рейтинге регионов по уровню развития в 2022 году Однако это на три позиции ниже, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам 2022 года в рейтинге регионов по уровню развития Пермский край занял 19-е место. Регион набрал 58,3 балла из 100 возможных. Такие данные приводит РИА Новости.

Для сравнения: в 2021 году регион занимал 16-ю строчку рейтинга, набрав 58,9 балла. При составлении рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие).

Лидерами рейтинга, как и прежде, являются Москва и Санкт-Петербург. У них интегральный рейтинг превышает 85 баллов. У Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2022 года выше отметки 75.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то это Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Республика Алтай, Тува, Калмыкия и Еврейская автономная область. Эти регионы набрали менее 30 баллов.

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