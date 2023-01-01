В Перми за неделю задержали 52 пьяных водителя Ещё 30 человек управляли авто без прав Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми за неделю с 8 по 14 мая на территории города зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, погибших нет, 15 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции также пресечено 2,4 тыс. различных нарушений ПДД. В частности, выявлены и отстранены от вождения 52 нетрезвых или с признаками опьянения водителя, 30 шофёров, управлявших транспортным средством не имея водительского удостоверения.

Также зарегистрировано 68 нарушений правил перевозки детей; 369 непредоставлений преимущества пешеходам; 355 нарушений ПДД пешеходами; 28 нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения; 49 нарушений ПДД водителями автобусов.





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