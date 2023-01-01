Максим Артамонов В Перми водитель мотоцикла сбил пенсионерку на Гайве Их обоих госпитализировали Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

В Орджоникидзевском районе Перми мотоциклист сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили пользователи в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась в районе дома на улице Вильямса, 45 на Гайве около 15:55, уточняет издание «Аиф-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительной информации, 28-летний мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия оба участника ДТП госпитализированы, пояснили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

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