Максим Артамонов Глава СК поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя, сбившего пешехода в Лысьве Руководитель следкома в Прикамье должен предоставить доклад о результатах расследования Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание прикамским следователям возбудить уголовное дело в отношении водителя-мигранта, который на своём автомобиле сбил пешехода в Лысьве. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Информационный центр СК России».

Как уточнили в ведомстве, об аварии стало известно из социальных медиа. В Лысьве мигрант из Закавказья, управляя автомобилем, наехал на местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью, а водителя автомобиля не привлекли к уголовной ответственности.

В связи с этим председатель следкома дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по этому факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в СК.

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