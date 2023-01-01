Максим Артамонов К 300-летию Перми разработают мобильное приложение за 15 миллионов рублей Оно даст возможность получить информацию по туристическим маршрутам, местам и событиям, которые проходят в регионе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На сайте госзакупок объявлен конкурс на разработку мобильного приложения для туристического портала Пермского края. Заказчиком выступило региональное министерство закупок. Аукцион проводится в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

Максимальная цена контракта 15 млн руб.

В техзадании говорится, что цель закупки — формирование инструментария для пользователей мобильных устройств, который обеспечит получение информации о мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми.

Мобильное приложение даст возможность получить информацию по туристическим маршрутам, местам и событиям, проходящим в регионе, а также построение карты Пермского края и возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц.

Победитель конкурса должен разработать мобильное приложение на фреймворке Flutter и работать с операционными системами Android и iOS.

Подать заявку для участия в аукционе можно до 22 мая.

Итоги конкурса будут подведены 30 мая.

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