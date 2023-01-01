Андрей Стрельцов
Пермский атлет Владимир Никитин выиграл полумарафон в Москве
Он установил новый рекорд
Московский полумарафон — самый массовый из забегов в России — состоялся в столице в девятый раз. В нём приняли участие 24 тыс. спортсменов. Золотую медаль у мужчин на дистанции 21,1 км завоевал известный пермский бегун Владимир Никитин.
Он преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты и 46 секунд. Это время стало новым рекордом для столичной трассы. Предыдущее достижение было установлено в 2018 году.
Владимир Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции. Также он трёхкратный обладатель Кубка страны.
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