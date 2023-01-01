Максим Артамонов
В Перми полиция гонялась за подростком на скутере
Инцидент произошёл в районе КамГЭС
В соцсети «ВКонтакте» появилось видео погони полицейских за подростком. Очевидцы сообщили, что в районе КамГЭС полицейские пытались догнать скутериста. Видео опубликовано в паблике «ЧП Пермь».
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 13 мая наряд Госавтоинспекции преследовал водителя скутера, который во время движения по Соликамском у тракту проигнорировал требования полицейского остановиться.
«В целях привлечения нарушителя к ответственности, и недопущения аварийных ситуаций, Госавтоинспекторы организовали преследование с включёнными проблесковыми маяками и сигнальным устройством», — пояснили изданию «АиФ-Прикамье» полиции.
Впоследствии водитель скутера не справился с управлением, и скутер перевернулся. Это произошло в районе Камской ГЭС. Далее молодой человек попытался убежать, но его догнали полицейские и доставили в дежурную часть. В отношении 16-летнего подростка составлены протоколы об административных правонарушениям по трём статьям. Скутер поместили на специализированную стоянку.
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