Максим Артамонов В Перми следователи задержали несовершеннолетнего «закладчика» Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Перми, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков — ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, 3 мая 2023 года в Свердловском районе Перми был задержан подросток. В ходе досмотра при нём было обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Оно было расфасовано в 20 свертков и приготовлено для «закладок». Какой именно наркотик обнаружили следователи, в пресс-службе не уточнили.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

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