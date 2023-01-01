Андрей Стрельцов «Звезда-2005» уступила питерскому «Зениту» Поражение не выезде не сильно повлияло на турнирное положение пермской команды Поделиться Твитнуть

В рамках чемпионата России по футболу среди женщин «Звезда-2005» провела матч в Санкт-Петербурге против одного из лидеров турнира. Хозяйки поля добились уверенной победы со счётом 2:0.

Сейчас пермские футболистки находятся в середине турнирной таблице на пятом-шестом месте.

Следующий поединок подопечные Елены Сусловой проведут на домашней арене 20 мая. Их соперником будет дебютант чемпионата страны «Крыльями Советов» из Самары.

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