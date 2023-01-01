Максим Артамонов В Перми чиновники пообещали отремонтировать бывший трамвайный мост в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что будет отремонтирован бывший трамвайный мостик через Егошиху в районе Разгуляя. Об этом он написал в своём telegram-канале по итогам встречи с жителями Мотовилихинского района.

Переход связывает Ленинский и Мотовилихинский районы города, а до конца 1950-х годов был единственным мостом через лог Егошихи. Дёмкин пояснил, что вопрос о трамвайном мостике был задан время встречи с жителями.

«Сейчас на мосту отсутствует часть перил, да и всё его состояние вызывает вопросы. В июне будет проведено обследование: определим объём необходимых работ. Затем проведём ремонт, чтобы ходить по мосту было безопасно», — написал чиновник.

Трамвайный мост связывал Мотовилиху и остальную часть города до появления Северной дамбы в 1959 году.

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В мае 1926 года по этому мосту начали ходить первые автобусы в Мотовилиху, а в 1929 году — первые трамваи. Кроме того, по нему была проложена первая в городе трамвайная линия. Трамвай ходил по мосту до конца 1950-х годов, Сейчас этот бывший трамвайный мост используется пешеходами. Его длина — всего 100 метров. По нему можно быстро дойти из Мотовилихи до микрорайона Разгуляй.

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