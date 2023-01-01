Максим Артамонов В Пермском крае женщина избивала свою несовершеннолетнюю дочь Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Александровске следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которая подозревается в истязании собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным ведомства, с июня 2022 года по февраль 2023 года женщина, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своей дочери 2010 года рождения. О преступлении сообщили родственники девочки.

Сейчас ребёнок находится на воспитании родственников и с матерью не живёт.

Следователь Александровска устанавливает все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ - Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего.

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