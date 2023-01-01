Максим Артамонов В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности с 14 по 16 мая в Прикамье Сейчас особый противопожарный режим действует в четырёх муниципалитетах Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, с 14 по 16 мая прогнозируются опасные метеорологические явления — местами по югу Пермского края сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В связи с этим ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Особый противопожарный режим сейчас действует в четырёх территориях региона. До 14 мая в Косинском округе, до 26 мая в Гайнском округе, до 31 мая в Чайковском округе и до особого распоряжения в Юрлинском округе.

Кроме того, в связи с напряжённой обстановкой с пожарами в 14 северных и восточных территориях Пермского края особый противопожарный режим будет действовать с 27 мая по 10 июня.

При введении особого противопожарного режима полностью запрещаются палы растительности, сжигание мусора и сухой травы, а также разведение костров и посещение леса.

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