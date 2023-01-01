Более 50 домов в Перми в ближайшие дни останутся без воды В «Новогор-Прикамье» опубликовали адреса отключений Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в ближайшие дни произойдут отключения воды в трёх районах Перми — Индустриальном, Ленинском и Орджоникидзевским. В двух районах это связано с плановым ремонтом сетей, а в Разгуляе — с восстановительными работами после аварии.

В Ленинском районе аварийно-восстановительные работы запланированы на 14 мая с 10 до 13 час.

На этот период без воды останутся дома по адресам: ул. Петропавловская, 16А, 17, 18, 19, 20, 22 и ул. Горбкого, 15, 18, 22, 22А, 24.

Планово-ремонтные работы в Орджоникидзевском районе намечены на 18 мая с 9 до 19 час.

В связи с этим воду отключат в домах на ул. Графтио, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 6, 8, ул. Двинская, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Карбышева, 12, 14, 16, ул. Лобвинская, 3, 4, 5, 6, ул. Репина, 11, 5, 7.

С 10 час. 19 мая на сутки из-за плановых работ в Индустриальном районе без воды останутся дома на ул. Гастелло, 10, 1Б, 5, 7, ул. Красных командиров, 2А, ул. Левченко, 23, 29, 32, ул.Самолётная, 7АА, 7АА/4.

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