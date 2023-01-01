В Перми застройщиков жилых комплексов обяжут передавать в собственность города дороги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае разработаны новые требования к застройщикам: девелоперов, заключающих с мэрией Перми соглашения о развитии социальной инфраструктуры, обяжут также разрабатывать документацию по планировке территории под будущие ЖК. По окончании строительства все дороги и проезды внутри новых жилых комплексов должны передаваться на баланс муниципалитета.

Как пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в краевом минимуществе, новые требования к застройщикам решено ввести после того, как компания-застройщик «Сатурн-Р» в суде потребовала от пермской мэрии выплатить 260 млн руб. за участки под дорогами в ЖК «Арсенал».

Напомним, что сейчас застройщики, собирающиеся превысить при строительстве домов параметры высотности и плотности, должны заключать соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.