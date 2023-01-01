В Прикамье в выгоревшем частном доме обнаружено тело мужчины Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На пожаре в жилом доме в деревне Шабуры Частинского муниципального округа Пермского края погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что информация о возгорании поступила им 11 мая в 22 часа 23 минуты. К месту ЧП были направлены 8 пожарных и 4 единицы техники.

Когда пожарные прибыли, огнём были охвачен и дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 108 квадратных метров. На тушение ушло примерно час.

«К сожалению, на пожаре погиб мужчина», — добавили в МЧС. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.





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