На июнь туристы забронировали в Перми в четыре раза больше отелей, чем год назад Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В июне 2023 года туристы забронировали в четыре раза больше номеров в пермских гостиницах, чем в июне 2022-го. Данные приводит OneTwoTrip. Эксперты полагают, что рост мог быть вызван празднованием в этом году 300-летия Перми и обширной линейкой юбилейных мероприятий.

Между тем, в рейтинге российских городов, лидирующих по увеличению спроса среди туристов в первый летний месяц, Пермь заняла только второе место, уступив лидерство Владикавказу — за год спрос на отдых в этом городе вырос в пять раз.

Замыкает тройку Самара, где как и в Перми количество забронированных мест в отелях выросло в четыре раза.





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