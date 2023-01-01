Бывший зампред правительства Прикамья Григорий Невоструев возглавил компанию в Югре Поделиться Твитнуть

Григорий Невоструев

Константин Долгановский

Григорий Невоструев, бывший до июня 2021 года вице-премьером Пермского края, возглавил АО «Ипотечное агентство Югры» — общество учреждено департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», запись об этом в ЕГРЮЛ внесена 11 мая.

Григорий Невоструев в правительстве Пермского края курировал развитие инфраструктуры. В сентябре 2021 года чиновник устроился на работу в администрацию Сургута, где в качестве заместителя руководителя курировал департаменты городского хозяйства, а также имущественных и земельных отношений. Летом 2022 года Невоструев возглавил департамент строительства и ЖКХ Югры.





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