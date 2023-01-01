В пермском ТРЦ «Планета» сменился топ-менеджер Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В четверг, 11 мая, гендиректор ООО «Ла Терра» Альфия Гагина покинула компанию. ООО управляет ТРЦ «Планета» в Перми. На её место назначен Евгений Каштанов, ранее занимавший пост исполнительного директора ТРЦ «Планета». Об этом со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В пресс-службе MallTech (девелопера ТРЦ) пояснили, что Гагина вышла на пенсию. Там также отметили, что должность исполнительного директора ТРЦ упраздняется, и Каштанов на позиции гендиректора ООО «Ла Терра» будет также выполнять функции оперативного управления торговым центром.

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