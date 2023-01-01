Транспортная прокуратура завершила проверку по факту задержки «Ласточки» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, завершена проверка сведений, распространенных в СМИ по факту задержки 8 января 2023 года на станции Кутамыш в Пермском крае электропоезда «Ласточка», который следовал по маршруту № 7185 «ст. Чусовская — ст. Пермь-2».

Проверка установила, что АО «Пермская пригородная компания» (ППК) не обеспечила безопасность движения и эксплуатации транспорта. В связи с этим, Генеральному директору АО внесено представление. а компанию оштрафовали на 102 тыс. руб.

Напомним, 8 января соцсети распространили информацию, поезд «Ласточка» на станции Кутамыш простоял два часа из-за поломки.

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