В Пермском крае на одну вакансию приходится 3,4 активных резюме Дефицит соискателей в регионе продолжает расти Поделиться Твитнуть

По данным за апрель 2023 года, в Пермском крае на рынке труда на одну актуальную вакансию приходится 3,4 активных резюме. Этот показатель свидетельствует о кадровом дефиците в регионе, сообщает hh.ru.

При этом конкуренция компаний за работников обостряется. Так, ещё в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 4 резюме.

В апреле по степени кадрового голода Пермский край оказался на 46 месте в России и на 9 месте в Приволжском федеральном округе. Отмечается, что на текущий момент в стране нет регионов с избыточными трудовыми ресурсами: в среднем по стране на одну вакансию приходится 3,9 резюме, а в ПФО — 3,5 резюме.

Для справки: здоровое соотношение между работодателями и соискателями составляет от 4 до 7,9 резюме на вакансию.

«Впервые за последние несколько десятков лет о проблеме кадрового голода заговорили на государственном уровне, — комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. — Так, в январском бюллетене Банка России указаны три главных фактора, мешающих росту и восстановлению экономики в стране: технологические ограничения, слабый внешний спрос на российскую продукцию и дефицит кадров, который сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Ситуация с нехваткой людей перестаёт быть сугубо профессиональной проблемой HR-специалистов. Теперь речь идёт о вызове национального масштаба, с которым придётся столкнуться и нанимающим менеджерам, и топ-менеджерам, и собственникам бизнеса. Дефицит работников — фундаментальная проблема российского рынка труда на долгие годы».

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